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شكرا لقرائتكم خبر عن 62% من القراء يستبعدون اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقعون اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020، استبعد غالبية القراء اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020.
واستبعد 62% من القراء اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020، بينما توقع 38% من القراء اكتشاف لقاح علاج كورونا قبل نهاية 2020.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.