شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوجه إلى جوبا اليوم للقاء رئيس جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح اليوم، إلى مدينة جوبا، لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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