شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنقل دفعة عربات روسية جديدة من ميناء الإسكندرية لورش القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم هيئة السكة الحديد اليوم السبت بنقل دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها من ميناء الإسكندرية إلى ورش القاهرة، حيث تضم الدفعة 13 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).

ووصلت هذه الدفعة مساء الخميس الماضى ليرتفع عدد العربات الجديدة التى وصلت حتى الآن إلى ١٥١ عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسيةلتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وصفقة العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربةدرجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يو.