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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع المقبل من السبت وحتى الخميس.
وجاءت أماكن سقوط الأمطار المتوقعة بجميع المحافظات كالتالي:
السبت:
تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم -السلوم)، وأمطارًا غزيرة على بعض المناطق من(دمياط - بورسعيد - العريش -رفح).
كما تشهد محافظات الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (كفرالشيخ - البحيرة – الدقهلية).
الأحد:
لا توجد أمطار.
الاثنين:
تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق (مطروح – السلوم).
الثلاثاء:
وتشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية – رشيد - مطروح – السلوم – بورسعيد – العريش – رفح).
كما تشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالوجه البحري (كفرالشيخ – البحيرة – الدقهلية).
الأربعاء:
تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - رشيد – السلوم)، وأمطار متوسطة على مناطق ( بورسعيد – العريش – رفح).
ويشهد الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية).
الخميس:
لا يوجد أمطار
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر من اليوم إلى الخميس.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وشدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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