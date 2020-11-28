حدث ليلاً| الأهلي يتوج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.. وأمطار رعدية على رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

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وفاة رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية متأثرًا بكورونا

فارق الدكتور جمال حجاج "فائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة بنها"، ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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التاسعة للأحمر.. أفشة يقود نسر الأهلي لاصطياد الزمالك في الوقت القاتل

قاد محمد مجدي "أفشة" فريقه الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

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أديب يعلق على تتويج الأهلى بدوري أبطال إفريقيا

علق الاعلامى عمرو أديب، على تتويج النادي الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة في النهائي الإفريقي.

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بالصور.. أمطار رعدية على رأس البر تغرق "اللسان"

شهدت مدينة رأس البر، سقوط أمطار رعدية، وسط هبوب رياح سريعة وارتفاع الأمواج لنحو ثلاثة أمتار، ما أدى إلى توقف الحركة بمنطقة المطاعم بالكورنيش، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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​​4 ساعات و20 دقيقة.. تفاصيل خسوف شبه ظل القمر الاثنين

تشهد الكرة الأرضية يوم الاثنين 30 نوفمبر خسوف شبة ظل للقمر هو الرابع والأخير هذه السنة 2020، وسيستمر 4 ساعات و21 دقيقة، وسيكون مرصود في شرق قارة آسيا وأستراليا والأمريكيتين ولكنه غير مشاهد بسماء الوطن العربي.

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محافظ الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافيتريات.

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محكمة اتحادية في بنسلفانيا ترفض طعن ترامب على نتائج الانتخابات

رفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طعنا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعوى قضائية يزعم فيها حدوث تزوير ضخم لأصوات الناخبين، قائلة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملته "ليس لها أي أساس".

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كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن تسجيل 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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اغتيال عالم نووي إيراني .. اتهامات لإسرائيل ولا تعليق من تل أبيب وواشنطن

مجهولون يطلقون النار ويردون عالماً نووياً بارزاً قتيلاً في طهران، ووزير الخارجية يشير إلى وجود أدلة على تورط إسرائيل، وسط توعد مسؤول عسكري بالرد بقوة على اغتياله. ومكتب بنيامين نتنياهو والبنتاغون يمتنعان عن التعليق.

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بلجيكا تعيد فتح جميع المحلات بعد انخفاض عدوى فيروس كورونا

على الرغم من تراجع أعداد الإصابة بعدوى فيروس كورونا في بلجيكا إلا أن الحكومة هناك لم تخفف من تدابير الحماية من العدوى إلا بصورة طفيفة.

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