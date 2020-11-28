​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 58 رحلة دولية تقل 6600 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 6600 راكب، بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تونس، لاجوس، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوجا، أبوظبي، الخرطوم، لندن، باريس، مدريد، عمان، ميلانو، دبي، البحرين، موسكو، إسطنبول، جنيف، الشارقة، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، بودابيست، فرانكفورت، أثينا، فيينا)، و9 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6600 راكب.
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