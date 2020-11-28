شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الطقس السيء وشبورة مائية صباحاً.. تعرف على الجو في الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، والتي تنتهي فيها حالة الطقس السيء والتي بدأت الأربعاء الماضي ، وتشهد البلاد اليوم أمطار متفاوتة الشدة ولكنها أخف حدة وتعد نهاية موجة عدم الاستقرار ، وهناك شبورة مائية صباحاً على معظم الأنحاء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، السبت ، أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري: (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية)، أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح - رشيد - بلطيم- السلوم)، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش – رفح).

كما يتوقع الخبراء طقسا لطيفا على معظم الأنحاء، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «20- 14»، الإسكندرية «22 - 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «24- 11»، أسوان «25- 12»

أما غداً الأحد فيسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«22 – 14»، الوجه البحرى «22 – 14»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 15»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 16»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر « 25 - 18»، شمال الصعيد «23 – 11»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاثنين طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة غرب السواحل الشمالية الغربية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 13»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 15»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 17»، شمال الصعيد «23 – 11»، جنوب الصعيد «25 – 12» درجة مئوية .