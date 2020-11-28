شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: هنيدى بيدعمني وتامر حسني طيب.. و«فرصة تانية» تجربة ثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عصام السقا إن اصعب دور قال هو «هرم» بمسلسل الاختيار وإن تقدم شخصية شهيد، وانتظار الأهل لمعرفة كيف استشهد ابنهم وكنت متخوف جدا.

وأضاف السقا خلال لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياةوكواليس مسلسل الاختيار حالة غير طبيعية وكان معانا بعض المجندين والضباط وان شخصية هرم هو مجند طيب والجميع يحبه وكنت اجلس معاهم واستمع اليهم، واستمعت إلى والد الشهيد هرم والعلاقة بينه وبين منسى

قال عصام السقا ان الفنان احمد السقا اخويا الكبير في الحياة وعشرة عمري وله فضل كبير عليا وانا بدات حياتى الفنية كمونتير بمسلسل تامر وشوقية وتم اطلاق اسم الشهرة عصام السقا من خلال عشقى للفنان الكبير احمد السقا وهذا شرف لى.

واضاف السقا، شغلى بالمونتاج أضاف لى الكثير في عالم التمثيل واعطانى خبرة كبيرة وان المونتاج هو قلب عملية التمثيل، وهناك العديد من النجوم والمخرجين بدأوا حياتهم كمونتير وعقب عمرو الليثى شغلتى كمخرج اضافت لى كمذيع.

وعن دعمه من عدد من الفنانين مثل محمد هنيدى قال عصام السقا انا سعيد باشادة محمد هنيدى وكنت في حالة كبيرة من السعادة لما كتبه هنيدى عبر صفحته الرسمية.

و اضاف السقا، عن تجربته مع تامر حسنى وانه قدم عمل فنى معاه وقال ان تامر حسنى طيب جدا ويحب الجميع ويخدم على كل ممثل ويساعده، ودمه خفيف جدا

وعن تجربته مع أمير كرارة في الاختيار قال انه محب للجميع ويتمنى الثواب لكل الناس

وعن تجربته مع ياسمين صبرى في فرصة تانية قال انها تجربة ثرية واضافت له كثيراً، وايضا تجربته المختلفة في الفتوة مع الفنان ياسر جلال ودور ابو ضيف