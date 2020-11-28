شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يبدأ زيارته اليوم لنيروبى بعد زيارة كنائس شمال كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ البابا ثيودروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس، اليوم السبت، تفقد كنائس نيروبي فى كينيا، بعد زيارته أمس الأول في منطقة إلدوريت للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة، حيث مقر إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا.

وقد بدأت زيارة البابا ثيودروس لدولة كينيا السبت الماضى، حيث وصل لمطار نيروبي يوم الأحد 22 نوفمبر، وترأس القداس الإلهى فى كنيسة القديس بولس فى منطقة كاجيرا، والاثنين الماضى زار أسقفية نيرى وشرق كينيا، الثلاثاء كيسومو، وترأس الأربعاء القداس الإلهى، وفى يوم الخميس زار إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا، ليعود يوم أمس الجمعة إلى نيروبى.

وقال الأنبا نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، عن تفاصيل زيارة البابا ثيودروس الثانى، إلى إيبارشية إلدوريت، أنه تم استقبال البابا رسميًا بحضور 50 كاهنًا من الكهنة من الأبرشية، ورؤساء القبائل ومسؤولين المنطقة، وعدد كبير من المؤمنين الأرثوذكس الأفارقة، أمس فى كاتدرائية القديس نكتاريوس تليت الذكصولوجيا وصلاة الخمس خبزات.

وأعرب البابا عن امتنانه لأن القديس نكتاريوس قاد خطواته إلى إلدوريت، خاصة أن هذا العام تحتفل الكنيسة بالذكرى المئوية لانتقاله، مشيرا إلى العمل الرائع الذي تم أداؤه طوال هذه السنوات في المنطقة من المتروبوليت مكاريوس مطرانية نيروبي (كينيا)، عمل حقق نتائج ممتازة كان من نتائجه ضرورة لتأسيس أبرشية مستقلة، وهي أسقفية إلدوريت في شمال كينيا، حتى يكون لهؤلاء المؤمنين المخلصين الجيدين في المنطقة أسقفهم، وأبوهم الروحى.