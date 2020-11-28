"كورونا" في 24 ساعة| 357 إصابة في مصر.. والحكومة ترد على شائعة إخفاء أعداد الوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 12حالة جديدة.

وتخطت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم 61 مليون حالة منذ بداية تفشي الوباء، أواخر العام الماضي، وفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وفاة رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية متأثرًا بكورونا

"ضحية كورونا".. وفاة رئيس قسم الرمد في مستشفى دسوق بكفر الشيخ

الحكومة ترد على شائعة إخفاء المستشفيات الحكومية أعداد وفيات كورونا

بكري: خفض حضور الموظفين بنسبة 50% استعدادا للموجة الثانية من كورونا

استشاري أوبئة: ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر أوائل يناير

وفاة الأمين العام المساعد بجامعة المنوفية متأثرًا بإصابته بكورونا

خبراء: كورونا يؤثر على أسنان المتعافين

وكالة الأدوية الأوروبية تجري مناقشات أولية مع الشركة المصنعة للقاح الروسي

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فيروس كورونا: ما الأفضل للتغلب على الوباء اللقاح أم مناعة القطيع؟

الصحة السعودية: تسجيل 302 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

العراق يسجل 42 حالة وفاة و2545 إصابة بفيروس كورونا

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