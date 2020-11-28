شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات مبادرة 20 دقيقه تنقذ حياة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرحت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بأن مبادرة 20 دقيقه تنقذ حياة مستمرة في عملها اليوم من مدينة فوة. وذلك برعاية إدارة الطب العلاجي بالإشتراك مع ادارة بنوك الدم ومستشفى فوة المركزي. وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا على التبرع من أبناء مركز ومدينة فوة. تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازيه والتباعد الإجتماعي وجميع سبل مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا. وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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