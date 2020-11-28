شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهوري بالقليوبية ناعيا الدكتور جمال حجاج: فقدنا قامة وطنية وسياسي بارز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب حلمي عبدالشافى القيادي بالشعب الجمهوري بالقليوبية عن تعازيه لعائلة ومحبي النائب الدكتور جمال حجاج رحمه الله، مؤكدا أن الحزب فقد قامة وطنية وسياسية بارزة لها دور ملموس في الحياه السياسيه بالقليوبية.

وأضاف عبدالشافي إن الساحة السياسية والتنفيذية بالقليوبيه فقدت أحد رجالها المخلصين بعد مسيرة من العمل الناجح في خدمة الوطن بداية بمنصب وكيل وزارة التأمين الصحي بالقليوبية، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بالقليوبيه ثم نائباً لمجلس النواب والذي أعلن فوزه منذ ايام قليلة.

رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وعوضنا عنه خيرا، ونسأل الله لنا ولأهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .

فيما حرصت اسرة وعائلة الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفرشكر الذي توفا الليلة جراء إصابته بفيروس كورونا بعد إعلان نجاحه في الجولة الاولي لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على توديعه بالوقوف املم باب مستشفي بنها للتامين الصحي حيث لفظ انفاسه الاخيرة