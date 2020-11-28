شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة منزل لخطورته علي السكان بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة طوخ بمعاونة أجهزة الأمن منزل متصدع بقرية السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ لوجود درجة ميل ويشكل خطورة على السكان، بعد صدور قرار لجنة المنشآت الأيلة للسقوط.

تلقى رئيس مركز ومدينة طوخ بلاغا يفيد بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل في منزل ويشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع بناحية السفاينة شرق، وعلى الفور تم الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ وتم إخلاء المنزل وتشكيل لجنة المنشآت الأيلة للسقوط، لبيان صلاحية المبنى والتى أقرت بضرورة الهدم فورا لتشكيله خطورة وتم تنفيذ الإزالة واخلاء جزئي لاحدي حارات الطريق الزراعي لحين الانتهاء من الهدم.

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من 5 أدوار، وبه طابقين فقط مشغولين بالسكان وتم إخلاءه ورفع أدوات مخزنة ببدروم المنزل، تمهيدا لتطبيق قرار الإزالة.