شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبدالحميد لجمهور الزمالك: «ارفع راسك فوق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تامر عبدالحميد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة يستحق أن يفتخر بها كل مشجع أبيض.

وأضاف تامر عبدالحميد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«من حق كل الزمالك أن يفخر بما قدمه فريقه بلقاء اليوم، ارفع راسك فوق يازملكاوي».

وتابع :«موسيماني استنسخ عمل كارتيرون مع الزمالك بتأمين الجانب الدفاعي أولا، والفريق الذي يدافع جيدا هو من يحقق الفوز، وهو ما حدث في لقاء السوبر المحلي الأخير بين الأهلي والزمالك».

وأكد قائلا: «هدف أفشة كان مثل الرصاصة القاتلة التي صفت دمنا كلنا».