شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيل فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، جاء تتويجا لموسم طويل وشاق.
وأضاف طارق قنديل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،«قدمنا بطولة رائعة من بدايتها وحتى نهايتها، ونستحق التتويج بالبطولة».
وأكمل:«فايلر قدم مستوى جيدا مع الأهلى، ولكن الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيله عن الأهلي، وقام باستقدام الجنوب إفريقي موسيماني».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر طارق قنديل: الخطيب أدار ملف المدرب بشكل رائع بعد رحيل فايلر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.