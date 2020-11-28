شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح في منازل وشوارع الشرقية احتفالا بتتويج الأهلي باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفرح الشديد بين الجماهير الشرقاوية، العاشقة لفريق النادي الأهلي وذلك عقب إنتهاء المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك والنادي الأهلي على ملعب أستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أنتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ومن جانبهم عبر الآلاف من المشجعين بمختلف مراكز ومدن الشرقية، عن فرحتهم بالتهليل والهتاف «أهلي ... أهلي»، وذهب البعض للخروج في الشوارع مستقلين السيارات والدراجات البخارية، ومنهم من أطلق الألعاب النارية المضيئة فرحاً وإبتهاجا بفوز ناديهم وحصوله على اللقب الأفريقي بعد تغلبه على غريمه الزمالك في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين.

وكانت المباراة قد أنطلقت في التاسعة من مساء الجمعة، بعدما شهد عدد من المقاهى والكافيهات بالقري والمراكز إقبالا من مشجعي الناديين الذين حرصوا على حجز مقاعدهم الأولي قبل بدء المباراة بحوالي ساعة تقريباً، بينما تجمع عدد كبير من المشجعين لمشاهدة اللقاء في المنازل قبل، وحرص مشجعي كل فريق على الدعاء لفريقه بالنصر، وسط حالة من المنافسة والروح الرياضية التي جمعت بين الجانبين في جو مليئ بالفرح والبهجة والسرور .

ومن جانبها كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، من حملاتها اليومية وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى، للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتريات للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية الصادرة في هذا الشأن، وإرتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات البينية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.