شكرا لقرائتكم خبر عن حى عين شمس يبدأ تطوير حديقة جسر السويس ومدارس وشبكة الصرف الصحى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة حى عين شمس شرق القاهرة برئاسة اللواء ماهر هاشم، أعمال تطوير حديقة جسر السويس ومدارس المنطقة وشبكة الصرف الصحى، بالإضافة إلى تطوير منطقة الجراج وشارع عزيز المصرى، كما تم تنفيذ حملة إنارة، تم خلالها صيانة وإنارة شارع عفيفي عفت أمام مركز شباب أحمد عصمت، كما تم متابعة أعمال التطوير بشارع عزيز المصرى، ومتابعة أعمال الصرف الصحي وأعمال رفع كفاءة الإنارة .

وكانت أجهزة محافظة القاهرة قد نقلت سوق النزهة الموجود بشارع 6 أكتوبر المتقاطع مع جسر السويس لتوسعة الطريق، وتم البدء فى تسكين 60 بائعا فى الموقع الجديد بشارع عزيز المصرى بعين شمس، وسيتم تسكين باقى الباعة وعددهم 100 بائع على مدار اليوم.

وأكدت المحافظة، أن هذا الموقع مؤقت لحين إنشاء سوق جديد يضم كل الباعة الموجودين بمنطقة الجراج، وذلك وفق توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.