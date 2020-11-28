شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة نائب بنها ضحية الكورونا: الدفن ظهر الغد بالمقابر دون عزاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد جمال حجاج نجل الدكتور جمال حجاج نائب بنها وكفرشكر الذي توفا الليلة جراء إصابته بفيروس كورونا بعد إعلان نجاحه في الجولة الاولي لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية ان والده اوصي بدفنه في مقابر العائلة بالرمله والإقتصار على تشييع الجنازة مشيرا انه من المقرر الصلاة عليه ظهر اليوم بمقابر قرية الرملة مركز بنها دون إقامة عزاء تنفيذا لوصية الفقيد

وكانت قد اعلنت الليلة وفاة الدكتور جمال حجاج عضو مجلس النواب ورئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية والذي فاز بانتخابات البرلمان الحالي كمرشح حزب إئتلاف الاحزاب بقيادة مستقبل وطن عن حزب الشعب الجمهوري عن دائرة بنها وكفر شكر

واعلنت وفاة النائب الليلة داخل قسم عناية القلب بمستشفي بنها للتأمين الصحي والذي دخلها منذ اعلان فوزه بالانتخابات البرلمانية متاثرا باصابته بفيروس كورونا وتوقفت عضلة القلب وفشلت محاولات الاطباء في انقاذه

وكان النائب قد اعلن مطلع الشهر الجاري وخلال إجراء إنتخابات النواب بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية إصابته بمرض كورونا

وقال النائب في بيان على صفحته الرسمية وقتها (شاءت إرادة الله ولا راد لقضائه وإرادته أن أصاب باشتباه كورونا يوم الخميس 5 نوفمبر ودخلت العزل الطبي ونحن راضون كل الرضا بما يكتبه الله لنا، وأدرت الانتخابات مع زملائي وإخواني وأهلي من داخل غرفة العزل الطبي، حرصا مني على عدم الاختلاط بكم وأكون سبب في إيذاء أحد«.

وكان الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها قد اعلن، نقل حجاج المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكرللمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 5 نوفمبر الجارى ووضعه بالعزل المنزلى. إلا أن الحالة ساءت حتي تم نقله للمستشفي