شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة المصرية والإبداع».. المؤتمر العلمي الثامن بقصور الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة المؤتمر العلمي الثامن للإدارة العامة لثقافة المرأة تحت عنوان «المرأة المصرية والإبداع: رؤية مستقبلية» وذلك بكلية الأداب جامعة الفيوم خلال الفترة من 6- 8 ديسمبر الجاري، يرأس المؤتمر د. هناء شويخ استاذ علم النفس، يتولى أمانته صبرية محمود والذي تنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

يتضمن برنامج المؤتمر يوم 6 ديسمبر افتتاح معرض فني من منتجات إدارة المرأة، ثم تقام الجلسة البحثية الأولى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بعنوان «الإبداع لدى المرأة – المفهوم، الأبعاد، الخصائص، أهم القضايا النفسية، والإشكاليات» يديرها د. خالد محمود عبدالوهاب، تشمل ثلاثة أبحاث الأولى بعنوان «الصورة الذهنية المدركة للقيادة النسائية وعلاقاتها بالإبداع الإداري والقدرة على القيادة الفعالة» للدكتورة نيفين نيروز، البحث الثاني بعنوان «الصحة النفسية وبرامج تنميتها لدى المرأة المبدعة» للدكتورة شيرين عبدالوهاب، البحث الثالث بعنوان «الإبداع النسائي: بين الإمكانيات الإبداعية والمعوقات» للدكتورة وفاء إمام، يليها إقامة ورشة عمل بعنوان «إبداع المرأة في تصميم الزي السيناوي» بمشاركة د.أمنية عبدالله سالم، جيهان أبوالمجد.

أما اليوم الثاني 7 ديسمبر فتقام الجلسة البحثية الثانية بعنوان «التحديات الاجتماعية والثقافية لدى المرأة المصرية» يديرها د. سهير صفوت، تتضمن ثلاثة أبحاث الأولى بعنوان «مردود التنشئة الاجتماعية على إبداع المرأة الريفية» صناعة سجاد الحرير اليدوي نموذجا«للدكتورة أمل محمد يوسف، البحث الثاني بعنوان»دور التنشئة الاجتماعية في خلق ثقافة الإبداع لدى الأبناء«للدكتور محمد كمال أحمد، بجانب البحث الثالث بعنوان»المؤشرات الإبداعية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التجارة الالكترونية في ضوء النظرية النسوية«للدكتورة نهى السيد، ثم تقام الجلسة البحثية الثالثة بعنوان»الإبداع عند المصريات من منظور رؤية تاريخية فنية«يديرها د. أيمن عامر، تتضمن ثلاثة أبحاث الأول بعنوان»المرأة الفاطمية مبدعة وراعية للإبداع من خلال مساهمتها في المنشآت المعمارية«للدكتور عبدالحميد حسين محمود، أما البحث الثاني بعنوان»الدور التنموي لإبداع المرأة في القرية المصرية«للدكتورة نشوى حسين، البحث الثالث بعنوان»مكونات التفاعل مع الأشخاص الآخرين المميزة للمرأة المبدعة في النشاطات الفنية«للدكتورة شيرين فاروق، يليها عقد حلقة نقاشية بعنوان»العوامل الداعمة في نشر الإبداع الثقافي«بمشاركة د. إيمان صبري، د. أمل حسن، د. إيمان مرسي، د. نهى حسن، د. نشوى البنداري، الزهراء على أمين، هبة عرفة، رحاب عبدالرؤف، تديرها د. عزة أبوالهدى، بالتوازى تقام ورشة عمل بعنوان»تنمية الإبداع باستخدام برنامج كورت 1«للدكتورة وفاء متولى.

واليوم الثالث 8 ديسمبر تقام الجلسة البحثية الرابعة بعنوان «الابداع وتحدي الإعاقة لدى المرأة المصرية» يديرها د. خالد جلال، تشمل ثلاثة أبحاث الأول بعنوان «الموهبة والإعاقة – دراسة لديناميات التفاعلات الأسرية لفتاة تعانى من إعاقة سمعية» للدكتور سيد أحمد الوكيل، أما البحث الثاني بعنوان «القدرات الإبداعية لأمهات الاطفال المعاقين وإسهامها النسبي في التنبؤ بنمو ما بعد الصدمة» للدكتورة إيمان عزت، بالإضافة للبحث الثالث بعنوان «صورة الموهوب المعاق في عيون من يرعاه» للدكتورة سلوى سلامة، ثم تقام ورشة حكي بعنوان «تجربتي عن الإبداع النسائي ما بين التحديات والانجازات: نماذج رائدة في مجال الإبداع» بمشاركة كل من د. فرحة الشناوي، د. راوية منصور، د. سناء هارون، كابتن طيار نيفين درويش، تديرها د. سامية قدري، ثم تقام الجلسة الختامية وإعلان التوصيات يتخللها تكريم الأساتذة والباحثين المشاركين في المؤتمر.