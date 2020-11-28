شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى": 65 ألف و309 مخالفات على النيل منذ 2015.. وخط ساخن للإبلاغ عن التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها منذ يناير 2015 وحتى الأن، بلغت 56 ألف و710، فى حين بلغت المحاضر التى تم تحريرها 65 ألف و309 مخالفات منذ نفس التوقيت.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 16827 للإبلاغ عن أى تعديات على المجارى المائية، وإحالة التعديات للنيابات العسكرية، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتواصل الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة وخلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

كما تعمل الوزارة بكافة أجهزتها على بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات، وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين، وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.