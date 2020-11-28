شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 654.776 ألف مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم تسجيل 654.776 ألف مواطن حتى الآن فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، منذ انطلاق المنظومة فى بورسعيد في يوليو من العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد 39 منشآة منها 31 مركز ووحدة صحة طب أسرة بالإضافة إلى 8 مسشفيات.

أكد، محافظ بورسعيد، أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هي بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن، فيما تبدأ إجراءات التسجيل في المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوفر لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

وتابع "الغضبان"، بورسعيد أصبحت صرحا طبيا كبيرا بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والتعاون المثمر بين جميع الهيئات المسئولة عن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بمستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمحافظة من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، والتفاني في العمل لكل القائمين على تقديم الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين وفنيين وأفراد أمن وعمال، لتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى لأبناء محافظة بورسعيد تشمل جميع التخصصات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والنادرة التي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد متواصل منذ تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل ببوسعيد وحتى الآن، معربًا عن فخره باختيار بورسعيد لتكون بداية الانطلاق لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، كما وجه الشكر لكل من ساهم في نجاح المنظومة الجديدة بالمحافظة.