​السياحة: 43 فندقًا عائمًا تحصل على الشهادة الصحية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، حصول 43 فندقاً عائماً (Nile Cruises) حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أنه من بين الفنادق العائمة التي حصلت علي الشهادة المعتمدة 41 تعمل ما بين الأقصر وأسوان، واثنين يعملان بمحافظة القاهرة.

وأشار العاصي، إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.