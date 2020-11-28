شكرا لقرائتكم خبر عن «بنحبك يا مصر» فعاليات الأسبوع الثقافي الفني بثقافة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة اسيوط، حيث إنطلقت أولى أيام فعاليات برنامج الأسبوع الثقافي لقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر تحت شعار «بنحبك يا مصر» بمقر المعهد الابتدائى الأزهرى بقرية بنى عليج، تضمن البرنامج باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية منها الندوات والمحاضرات الثقافية وعروض أفلام وورش فنية بدأت بندوة تثقيفية بعنوان «الانتماء» قدم فيها محمد هيكل رؤية جوهرية حول مفهوم الانتماء للوطن والتضحية في حب مصر.

وتوالت لليوم الثاني فعاليات الورشة الفنية للأطفال بمقر جمعية تحدي الإعاقة بالقوصية ضمن فعاليات برنامج التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بأسيوط والتي تستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام ويقدمها بيت ثقافة القوصية ضمن العديد من الورش الفنية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بفرع ثقافة اسيوط.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة ندوة تثقيفية بعنوان «الفجوة الرقمية بين الاجيال بين الاقدام والاحجام» ضمن فعاليات برنامج المستقبل عبر المنظور الرقمي، حاضرها إسلام محمد يسري والذي تناول الحديث حول مفهوم الفجوة الرقمية بين الاجيال وان الأجيال الجديدة تعتمد اعتماداً كلياً على تطبيقات الهواتف الذكية والتكنولوجيا الحديثة .

يأتى ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز.