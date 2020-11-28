شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: جماعة الإخوان في نهايتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن تجديد الخطاب الديني يشمل الفتوى الرشيدة والعلم الرشيد وتصحيح المسار والمفاههم . وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كتاب التأسلم السياسي إحدى حلقات الحرب الفكرية مع جماعة الإخوان . وأشار شوقي علام مفتي الديار المصرية، إلى أن جماعة الإخوان في نهايتها، مؤكدا أن بعض الدول بدأت تدرك وتتيقظ لخطر هذه الجماعة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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