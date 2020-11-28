شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لا تزال تبني رغم إرهاب جماعات الظلام.. بثقافة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف فوزي الخبير العسكري وعضو الاتحاد المصري الدولي لمكافحة الارهاب أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تتصدر المشهد الثقافي في مصر من خلال التنظيم للعديد من الفعاليات الثقافية والفنية لمناقشة القضايا المجتمعية التي تشغل الرأي العام والحديث عن التحديات التي تواجهها مصر، وفي مقدمتها ملف الارهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها قصور الثقافة بقصر ثقافة طنطا تحت عنوان «لا للإرهاب» والتي تضمنت استعراض لأهم انجازات القيادة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية كما أشار إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الارهاب والتطرف قائلا: «لا ينكر عاقل صعود مؤشر البناء والتعمير في مصر واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية رغم ما تعانيه مصر من حروب الجيل الرابع والخامس، إلا أن جهود القيادة السياسية واضحة وضوح الشمس»، وتابع: «احذر جموع الشعب المصري من محاولات جماعات الظلام في التشكيك بمؤسسات مصر الوطنية، واعلموا جيدا المواطن هو المستهدف من تلك الحرب النفسية».

من جانبها، قدمت النائبة غادة عجمي تحياتها لروح شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة، اللذين استشهدوا دفاعا عن أمن مصر، وتابعت: «الارهاب لا يمثل دين ولا عقيدة» الارهاب يمثل نفسه فقط«كما شددت بضرورة متابعة الأبناء وتوجيههم إلى وسطية الحوار وتقبل الآخر وغرس قيم التسامح والبعد عن أكاذيب مضللة لا تريد لمصر غير الخراب، وأردفت قائلة:»على المرأة المصرية الدور الأكبر والأهم، فهي الوحيدة القادرة على مواجهة الأفكار التكفيرية التي تستهدف أبنائنا وشبابنا من خلال نقل تجاربها الحياتية للأجيال القادمة، والتأكيد المستمر على بطولات الشعب المصري وتضحيات قواته المسلحة في سبيل استقرار وأمن مصر«.