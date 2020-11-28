شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 5 مساجد فى محافظة البحيرة بتكلفه 9.4 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد العرينى، مدير مديرية الأوقاف، بافتتاح 5 مساجد جديدة في محافظة البحيرة نطاق مراكز دمنهور وأبوالمطامير وكفر الدوار وايتاي البارود في محافظة البحيرة.

وأوضح أن تلك المساجد هي مساجد حكومية تابعة لوزارة الأوقاف تم تجديدها بالجهود الذاتية وبإشراف وزارةالأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و400 الف جنيه.

وأوضح «العرينى» أن تلك المساجد هي، مسجد عبدالله الصابر في مرکز دمنهور بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه، ومسجد الشبكي بمركز دمنهور بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد السلام البحرى في أبوالمطامير بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الرحمة في ایتای البارود، بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، ومسجد شبل في مركز كفر الدوار بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بدور وزارة الأوقاف في بناء وتشييد وعمارة المساجد، ونشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشار المحافظ، إلى بناء 139 مسجدًا تجاوزت تكلفتها ٢٠٠ مليون جنيه، خلال عام واحد، بما يمثل طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصل عدد المساجد بالمحافظة إلى 13 ألفًأ و843 مسجدًا.

إفتتاح 5 مساجد بالبحيرة بتكلفه إجمالية بلغت 9.4 مليون جنيه

إفتتاح 5 مساجد بالبحيرة بتكلفه إجمالية بلغت 9.4 مليون جنيه

إفتتاح 5 مساجد بالبحيرة بتكلفه إجمالية بلغت 9.4 مليون جنيه