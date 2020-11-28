خبير بالشأن الإفريقي يتوقع تحول الصراع الدائر في إثيوبيا إلى حرب استنزاف (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والشئون الإفريقية، إن المخاوف في إثيوبيا تتضاعف، في ظل تصاعد حدة الحرب، ومرجح أن تتحول إلى حرب استنزاف خلال الفترة المقبلة.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش التيجراي ليس سهلا وقوامه 250 ألفًا، وكان من ضمن الجيش القديم ولديهم خبرة عالية في القتال والحرب.
وأوضح عبد الواحد، خبير الأمن القومي والشئون الإفريقية، أن جيش التيجراي متوحد تحت قيادة رئيس الإقليم الذي كان وزيرا للاتصالات سابقا وشغل منصب نائب رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن كل ما يحدث في إثيوبيا يضر بالشعب الإثيوبي، وأن الحرب لا هدف منها، وهذه مشكلة كبيرة أمام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.
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