شكرا لقرائتكم خبر عن شركة متخصصة فى صناعة الروبوت: تقنية البلازما يمكنها القضاء على فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديفيد سمير، رئيس إحدى الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الروبوت، إنه تم تصنيع جهاز يعمل على تعقيم الأسطح والأماكن المتواجدة في المنزل، ويمكن وضعه في مسافة فارغة ويقوم بالتعقيم لمسافة عشرين مترا، ويقوم الجهاز بتعقيم أى شيء يدخل للمنزل وليس له أعراض جانبية، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا فى عدد من البنوك ماكينات تعقيم الورق للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدامه أيضا فى تعقيم أوراق الامتحانات للطلاب.

وتابع سمير، خلال لقاء في برنامج مساء dmcالذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن تقنية البلازما أثبتت الدراسات أنها يمكنها القضاء على الفيروسات، وكذلك فيروس كورونا بنسبة حوالى 99.8%، بالإضافة إلى أنها تعمل على تنقية الهواء، مضيفا أنه يتم استخدام هذا الجهاز فى بعض وسائل المواصلات في بريطانيا، حيث يتم تصديره إليها.

من جانبه قال محمد عبد الرحمن، مدير تطوير الأعمال بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة التكنولوجيا والروبوت، إن شركته طورت روبوت فائدته أنه يعمل على خدمة الإنسان، حيث إنه يعمل كجرسون، مضيفا أن الروبوت صناعة مصرية وتم تطويره فى ظل انتشار جائحة كورونا، مضيفا أن الروبوت لا يعمل على تقليل فرص العمل ولكنه على إنجاز العمل.