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شمال سيناء تسجل 13 حالة شفاء ولا إصابات أو وفيات جديدة        

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء اليوم 13 حالة شفاء ، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات جديدة بفيروس المستجد .

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل عدد 13 حالة شفاء ، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات اليوم .. مشيرا الى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس يبلغ 157 حالة ، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى 682 حالة .. مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة .

وأكد على وجود عدد 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و 77 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    114,475

  • تعافي

    102,268

  • وفيات

    6,596

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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