شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 13 حالة شفاء ولا إصابات أو وفيات جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء اليوم 13 حالة شفاء ، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء أنه تم تسجيل عدد 13 حالة شفاء ، ولا توجد حالات اصابة أو وفيات اليوم .. مشيرا الى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس يبلغ 157 حالة ، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى 682 حالة .. مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 44 حالة منذ بداية الجائحة .
وأكد على وجود عدد 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و 77 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .
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الوضع في مصر
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اصابات
114,475
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تعافي
102,268
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وفيات
6,596
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