شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، فعاليات مسابقة ملكة العالم للسياحة والبيئة «مس ايكو» بالغردقة، وتشارك فيها 25 متسابقة من 5 قارات بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بمصر، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل المؤتمر بحضور كامل ابو على، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وقال محمد عيد سليمان، أحد منظمي المسابقة، إن المسابقة تشمل عدة جولات سياحية للمشاركات بينها رحلات بحرية وغطس وجولة السيتي تورز للتعرف على المعالم السياحية بالغردقة وبهدف التسويق والترويج للسياحة بالبحر الأحمر على صفحات المشاركات في المسابقة على السوشيال ميديا وأن هذه المسابقة تعد من القوى الناعمة في التأكيد على أهمية مثل هذه المسابقات للترويج للسياحة.

وأضاف «عيد» أن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة بالغردقة 2020 Miss Eco Teen، تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020، بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، تحت شعار «يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر»، وأن أهمية المسابقة تعد في المردود الإعلامي في التسويق للمقصد السياحي المصري عالميًا وتشارك العديد من القنوات الفضائية والمواقع الأجنبية في تغطية المسابقة وتشمل المسابقة تنظيم رحلات سياحية بحرية وغطس ورحلات سفاري وعروض أزياء ومسابقة ثقافية، مشيرا إلى أن «استخدام المشاهير في الترويج السياحي لمصر من الآليات الفعالة والتى لها صدى كبير على المستوى الجماهيري دوليًا ومحليًا».