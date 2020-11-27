شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة ينعى المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فى بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمحافظة البحيرة، المهندس أحمد الليثى، محافظ البحيرة الأسبق، وزير الزراعة الأسبق.
وقال المحافظ فى البيان «يتقدم محافظ البحيرة، بخالص العزاء، لأسرة المهندس أحمدالليثى ، محافظ البحيرة الأسبق، وزير الزراعة الأسبق، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.»
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