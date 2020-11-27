شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لدينا ميزانية مفتوحة للصحة و2 مليون مستفيد من العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك حوالى 12 ألف تقدموا بأوراقهم لمبادرة السداد المبكر، وأن إجمالى المبالغ التى من الممكن أن تقدم حوالى 23 مليارا، وأعلنا بدء سداد مبلغ 500 جنيه الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وسيكون هناك حوالى 2 مليون مستفيد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى مع الإعلامية دينا عصمت: لدينا موازنة مفتوحة لما يتعلق بالصحة ومتطلباتها، وعن الفاتورة الإلكترونية، قال إنها أداة تمكن الدولة لتعرف المشتريات وتساعدنا فى تحديد تعاملات الممولين، فيما يختص بميكنة الإدارات الضريبية.

وتابع: الرئيس في سبتمبر وجه بأن نتحرك في اتجاه مزايا مالية للمعلمين بالإضافة إلى الحوافز وتطبيقها على المعلمين في التعليم العام والأزهرى، وإنشاء صندوق بنصف مليار جنيه يقدم مزايا للمعلمين، ونعلم جيدا أنها خطوة في طريق تحسين الأوضاع المالية للمعلمين كجزء من تحسين المنظومة التعليمية بناء على أن ذلك توجه دولة، وسنتحرك على كل المحاور بالنسبة للتعليم والصحة.

وأكمل: القضية ليست في موضوع 3.6 في معدل النمو ولكنها كانت بالمفقارنة للأوضاع العالمية لأن العالم كان يحقق معدلات بالسلب، ونحن كنا نحقق 6 و7 قبل كورونا وبالنسبة للعالم المالى 21، ونحن لا نعرف الأوضاع ومتى نعود إلى الأوضاع الطبيعية، وبالتالي كلها تقديرات وتتراوح ما بين 2.4 إلى 4% ومتى من الممكن أن تتحقق هذه القطاعات ننظر إلى تأثير كورونا على تلك القطاعات.