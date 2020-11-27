شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعى: مخطط تجاوز مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه جرى طرح 125 ألف وحدة سكنية، تتضمن 100 ألف وحدة لمنخفضى الدخل و25 ألف وحدة لمتوسطى الدخل، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين" قبل شهرين، مشيرة إلى أن الإقبال فاق التوقعات بكثير، وجرى بيع حوالى 365 ألف كراسة شروط والتقديم مستمر حتى يوم السابع من ديسمبر، مضيفة أن حوالى 95 ألف دفعوا مقدمات الحجز.

وعن طرح وحدات سكنية جديدة، قالت إنه يوميا تطرح كراسات للشروط، وكراسات الشروط ستكون متوفرة دائما، مضيفة أنه جاءت بعض الشكاوى من كيفية التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز الوحدات الجديدة، وجرى وضع عرض ترويجى لتوضيح خطوات التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى.

وتابعت مى عبد الحميد، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة mbc مصر، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، إن الدعم العقاري يكون لمرة واحدة للأسرة، لذلك القيد العائلى من الأوراق المطلوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليم340 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014 حتى الآن ومخطط أن نتجاوز مليون وحدة سكنية بحلول عام 2024.