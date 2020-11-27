شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد رش وتعقيم المدرجات ضمن خطة التأمين الطبى لمباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وضع خطة للتأمين الطبى لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتأمين الطبى لكافة الفعاليات، وفى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أنه تم توفير الخدمات الطبية بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وهيئة ستاد القاهرة الدولى وناديى الأهلى والزمالك، كما أن خطة التأمين الطبى يتم تنفيذها من خلال كل من: قطاع الطب العلاجى وقطاع الطب الوقائى وقطاع الرعاية الأساسية، حيث تم توفير عدد 3 عيادات متنقلة تضم عدداً من الأطقم الطبية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بهذه العيادات، حيث تقدم تلك العيادات الخدمات الطبية من قياس ضغط الدم والسكرى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى انتهاء المباراة وانصراف الحضور، حيث يقوم فريق المتطوعين التابع للوزارة بمتابعة التزام الحضور بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى والحرص على تقليل الكثافات ومنع التزاحم فى المدرجات ومحيط الاستاد، بالإضافة إلى قيام فريق من قطاع الطب الوقائى برش المطهرات وتعقيم كافة أرجاء الاستاد وخاصةً المدرجات وغرف تبديل الملابس، وممرات دخول وخروج اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية وطاقم التحكيم، ومكان إقامة المؤتمر الصحفي.

وأضافت الوزارة أنه تم توفير 3 أكشاك طبية متواجدة بمحيط الاستاد (فى مدخل المقصورة الرئيسية ومكان دخول اللاعبين، ومدخل المركز الصحفى) لتوفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات والكحول والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى قيام فرق المتطوعين بتوزيع هدايا عينية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية للتوعية بأهمية الفحص الذاتى للثدى والاطمئنان على الصحة العامة للمرأة ضمن المبادرة.

وكشفت الوزارة عن أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف للتأمين الطبى للمباراة، منها سيارات ذاتية التعقيم، بواقع سيارتين داخل الملعب و8 سيارات فى محيط الاستاد، لنقل أى حالة قد يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد طبقاً لخطة الإخلاء الطبى المقررة وتحديد المستشفيات المتاحة لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكداً رفع درجة الاستعداد للقصوى بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة.