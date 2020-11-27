شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان للسيدة انتصار السيسى: يشرفنى أن تكونى زوجة رئيس جمهورية مصر العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت النجمة والفنانة الكبيرة شريهان، عن إعجابها بحديث السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس، أمس الخميس، الذى تابعه ملايين المصريين عبر شاشة فضائية DMC، كشفت خلاله عدة مشاهد من حياة الرئيس، حيث تميز اللقاء بالبساطة والعفوية، وكتبت شريهان، عبر حسابها على تويتر: "يشرفنى أن تكونى زوجة رئيس جمهورية مصر العربية، شكرا للسيدة انتصار السيسى".





وشاركت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى لقاء خاص تابعه ملايين المصريين عبر شاشة فضائية DMC فى استضافة الإعلامية إسعاد يونس، كشفت خلاله عدة مشاهد من حياة الرئيس، حيث تميز اللقاء بالبساطة والعفوية وكان مباشرا، وكشفت السيدة انتصار السيسى، خلال اللقاء عن المواقف التى تبكيها كسيدة وأم مصرية، وكان أكثرها حزنا لحظة سقوط الشهداء.

وردت السيدة انتصار السيسى، على تساؤل الإعلامية إسعاد يونس "امتى بتبكى؟"، قائلة: "ببكى لما يحصل حاجة جامدة فى البلد وشهداء وكده، دى بتخلى الواحد فعلا يبكى أوى"، واستطردت: "لأنى أم، وعارفة يعنى إيه أم تفقد ابنها بصراحة بتبقى حاجة كبيرة جدا، وخصوصا فى مناسبات أعياد الشرطة والقوات المسلحة، الواحد بيسمع قصص، والسيدات دول أبطال"،وتابعت: "السيدات دول أبطال عشان قدموا أبطال".

وقالت السيدة انتصار السيسي، إن زوجة أى ضابط سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة، تتحمل المسئوليات بشكل كبير، مبينة: "بتتحمل المسئولية من الألف إلى الياء، مسئولية الأولاد والبيت وكل حاجة، وبتكون أب وأم فى نفس الوقت، لأن هو غصب عنه مش بيكون متواجد"، وأضافت حرم الرئيس السيسي: "عدم تواجد الزوج الضابط مع أسرته لا يعنى أنه منفصل عن العائلة تماما، موضحة: "بالعكس كنا على طول بنتكلم وكان فيه تواصل دائم، رغم إن ساعتها التليفونات ماكنتش متاحة زى دلوقتى، وكنا بنتواصل فى أى حكاية بتخص الأولاد كأنه موجود معانا".

وكشفت سيدة مصر الأولى عن المسلسلات الدرامية التى تتابعها، والتى كان فى مقدمتها مسلسل الاختيار، قائلة: "كان حاجة كويسة جدا وخلى الناس كلها تتجمع فى وقت وتتابع وتعرف الدنيا كانت ماشية إزاى، رغم إن ممكن يكون أحداث المسلسل دى عشتها كلها بكل تطوراتها، لكن مجرد إن الواحد يشوفها قدامه له طعم تانى".