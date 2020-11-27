شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الفيوم يلقى محاضرة عن "القيامة" بلقاء الوعى الإيمانى الأرثوذكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقى الأنبا أبرام مطران الفيوم في الثامنة من مساء الاثنين المقبل محاضرة بعنوان "المجىء الثاني والقيامة العامة"، وذلك في إطار لقاءات الوعي الإيماني الأرثوذكسي لشرح بنود قانون الإيمان المسيحي والتي تنظمها لجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، ويتم بث المحاضرة بشكل مباشر عبر قناة Me sat.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني أولى محاضرات شرح قانون الإيمان يوم 26 أكتوبر الماضي، في إطار لقاءات الوعي الإيماني، ويتوالى على تقديم الموضوعات عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وأساتذة اللاهوت، حيث يستمر شرح قانون الإيمان بصفة أسبوعية على القناة ذاتها كل يوم اثنين.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر الباباوي بالقاهرة يوم 26 أكتوبر الماضى، اللجنة التنفيذية للجنة الإيمان والتعليم بالمجمع المقدس، وبحث البابا خلال اللقاء عرض برنامج الوعي الإيماني الأرثوذكسي الذي تنوي اللجنة تقديمه خلال الفترة المقبلة، ويحوي البرنامج شرحًا لبنود قانون الإيمان المسيحي.

وألقى قداسة البابا محاضرة دار موضوعها حول مضمون قانون الإيمان المسيحي، أوهمية تقديم الموضوعات اللاهوتية بأسلوبٍ روحي بَنَّاء وبروح المحبة على اعتبار أن اهم ما في اللاهوت هو أن الله اقترب من الإنسان.