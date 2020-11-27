شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يلتقى طلاب المدينة الجامعية ويؤدى معهم صلاة الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، شعائر صلاة الجمعة، فى مسجد المدينة الجامعية بعد تجديده، يرافقهما فضيلة الشيخ أحمد ترك، والدكتور ياسر مجاهد الاستاذ بكلية الهندسة، والدكتور إبراهيم سعيد المشرف العام للمدن الجامعية، الشيخ سيد محمد الكومي امام مسجد المدينة الجامعية.

وألقى الشيخ أحمد ترك بإلقاء خطبة الجمعة، و تناول فيها مفهوم الولاية والولاء لله والوطن والاسرة والمجتمع، مؤكدا انه في الوقت الحالي لابد من وجود الوعي الكافي للوصول الي الحقيقة.

وعقب أداء شعائر صلاة الجمعة، أجرى االدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لقاء مع الطلاب المقيمين بالمدينة للإطمئنان على جودة خدمات الإقامة التى يتلقونها في المدينةالجامعية، كما إستمعوا لمقترحات الطلاب ومناقشة أوضاعهم..

و أكد الدكتور .محمود المتيني رئيس الجامعة، انه الجامعة لا تألو جهدًا في تطوير كافة الخدمات التعليمية و متطلبات الطالب الجامعى وتذليلها أمام الطالب ليتمكن من أداء تلقي علومه الآكاديمية داخل جدران الجامعة وفق أعلى معايير الجودة.