شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: سعيد بوصول فرق مصرية لنهائى القرن ولا داعى للتعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن سعادته بوصول فرق مصرية لمباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا، ومن يحصل على البطولة فريق مصرى، وذلك عقب المباراة التى يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، التى تجمع بين قطبى الكرة المصرية النادى الأهلى والزمالك، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد العنانى، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن وصول فرق مصرية لنهائي البطولات الرياضة يرفع اسم مصر في العالم، ويدل على ريادة مصر، كما أنه لا يوجد داعى للتعصب بين جمهور الفريقين، ويجب أن نتحلى بالروح الرياضة ونرفع شعار "لا للتعصب"، وخصوصًا أن من يفوز بالبطولة اليوم فريق مصري.

تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، دون حضور جماهيرى، حيث يقتصر الحضور على الفريقين، و وفد الاتحاد الأفريقي والمصرى ، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضى.

وتذاع مباراة نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك على قناة "أون تايم سبورت" على البث الأرضى ، حيث تقوم القناة بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلى قبل وبعد اللقاء، لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبى الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقى فيها العملاقيين وجهاً لوجه فى القارة السمراء ، بالإضافة إلى النهائي الأول الذى يقام من مباراة واحدة

كيف وصل الأهلى إلى نهائى أفريقيا

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

الزمالك يصعد لنهائى دورى الابطال

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، ، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.