شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: واجهنا جملة "السيستم وقع" بشبكة ربط لتقديم الخدمات بصورة مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العمل الجماعى والجهد الكبير هو الذى أوصلنا للحصول على لقب أفضل وزيرة عربية، مضيفة أن التحول الرقمى جزء من أهدافنا وبرامج التدريب الحكومى للشباب.

وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر والتقدير لدولة الإمارات، وذلك بعد حصولها على جائزة التميز الحكومى كأفضل وزيرة عربية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تطوير المراكز الإدارية داخل الدولة، ولدينا مبادرات متميزة في كل المجالات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، أننا واجهنا جملة "السيستم وقع" بشبكة ربط تحافظ على تقديم الخدمات بصورة مستمرة.

وكانت أكدت أن هذا التقدير هو تقدير للدور الذى قامت به مصر وأنا أحد الجنود التي تعمل في الدولة المصرية، مؤكدة أن هناك قفزات تتم في كل النواحى الاقتصادية والإدارية، كل ذلك يتم بشكل يحظى بتقدير كبير وواضح لكل المؤسسات والدول الأخرى.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على قلب رجل واحد، وأن المرأة المصرية تنال دعما سياسيا وأثبتت كفاءة، مضيفة أن هناك هياكل إدارية جديدة أصبحت موجودة داخل الدولة وتطوير مهارات الموظفين.

ولفتت إلى تقديم رخص تشغيل المحلات وعدد من الخدمات الأخرى من خلال السيارات المتنقلة، مؤكدة أن مصر تعاملت بقدر كبير من التوازن مع جائحة كورونا لاستمرار تحقيق التنمية الاقتصادية.