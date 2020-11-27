شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الفنى بـ"المهندسين" يكشف تفاصيل مشروع مستشفى النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حماد عبدالله حماد رئيس المكتب الفنى، وعضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، إن أعضاء المكتب الفنى سعوا جميعا إلي استخراج جميع الموافقات من وزارة الصحة والبيئة، وبحوث الإسكان، وحتى JIC من الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق حلم مستشفي بدر المهندسين 46746، بجهود ذاتية دون تكليف صندوق النقابة أية أتعاب.

وأوضح حماد، فى بيان أصدرته النقابة العامة للمهندسين، أنه عند البدء فى عمل دراسة جدوى للمستشفى مع محاسب قانونى وصلت قيمتها إلى 90 ألف جنيها تقريبا، ولم يستطع أن يوفر الدراسة اللازمة لتسويق المستشفى، مما اضطرنا فى الجمعية التأسيسية -التى أنشات بعدد 72 عضو، استلم كل منهم شهادة تأسيسية للمشروع على رأسهم وظيفيا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وأكثر من أربعة عشر وزيراً مهندساً سابق وأعضاء من المجلس حينها وأعضاء من الجمعية العمومية للمهندسين، واجتمعوا واتخُذ قرار بأن تستكمل تراخيص المستشفى ونحصل عليها ويحول المشروع من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع استثمارى، حيث ثبت أن التبرعات للجهات المؤسسية مثل النقابات والنوادى وغيرهم لا يمكن أن تغطى بالتبرعات.

وأضاف: وكان القرار بالإجماع تحويل المشروع إلى مشروع استثمارى يقدم خدمات متميزة للمهندسين، وكان ذلك فى بداية عام 2018 واستمرت اجراءات استخراج التراخيص والإستثناءات المطلوبة، لتصميم المستشفى بإضافة جراج أسفل الجراج الأول، وإضافة دور ثالث للمستشفى، وإضافة ارتفاع أكثر لأبراج التبريد كل هذا وبجهد أيضا عظيم تم الحصول عليه فى 23/9/2020 في ظل المجلس الحالي، مع العلم بأن الأرض قد سحُبت من جهاز تعمير بدر لإنقضاء الفترة القانونية للتخصيص، وهنا تدخل المهندس هانى ضاحى النقيب العام الحالي للمهندسين، مع الدولة لاسترداد أرض المشروع وتم ذلك أيضاً بجهد مشكور.

وتابع: واستخرجت الرخصة للبناء يوم 23/9/2020 مكللة للجهود التى بذلت على مضى ثلاث سنوات من مجموعة من الأساتذة والمهندسون المؤمنون بالعمل العام والمنتمين مهنياً لنقابة المهندسين، وهنا كانت بداية المشوار إستكمالاً لما تم من خلال المكتب الفنى للنقابة الذى أنشأه النقيب العام ودافع عن وجوده بجسارة ، وتمكن المكتب الفنى بأعضائه الثمانية من الأساتذة والوزراء السابقين من المهندسين استطاعوا أن يضعوا مشروع المستشفى وغيرها من مشروعات متوقفة منذ زمن طويل، على المسار الصحيح لبداية العمل فيها.

وأشار إلى أنه لأول مرة فى تاريخ نقابة المهندسين قد تم إتخاذ قرار سوف يعرض على المجلس الأعلى القادم ، بفتح اكتتاب عام لمهندسى مصر 800000 مهندس ، وكذلك موظفى النقابة العامة والنقابات الفرعية، فى تغطية أسهم الشركة القابضة لاستثمارات المهندسين فى جميع الأنشطة الاقتصادية، مع مستثمر رئيسى سوف تدعوا إليه الشركة المنشأة عن طريق المناقصة الحرة المفتوحة أمام مستثمرى مصر والعالم.

وكان قد قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن إجمالى التبرعات لمستشفى النقابة، التى تم إطلاق حملة لها خلال فترة المجلس السابق، هو 200 ألف جنيه فقط، فى حين أن إجمالى تكلفة إنشاء المستشفى مليار و300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى لم يتم تحديد مصادر دخله ولم يتم إجراء دراسة جدوى لها، لافتا إلى أن المجلس السابق أطلق على المستشفى أنها لكل المصريين، وليس المهندسين فقط، وتم جمع تبرعات فى غير مجالها.