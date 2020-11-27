شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية تطلق حملة لـ " 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الجمعة حملة "الـ 16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "صوتنا واحد لا للعنف ضد المرأة "، والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأكدت الهيئة القبطية الإنجيلية فى بيان اليوم ، أن حملة الـ 16 يوم تعد من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة التي تهدف الى رفع الوعي بمجتمعات عمل الهيئة، وأيضًا خلق الوعي العام وتقديم مجموعة من الرسائل التوعوية لمناهضة أشكال العنف المختلفة ضد المرأة.

وستتضمن أنشطة وفعاليات الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية بعدد 7 محافظات على مدار الـ 16 يومًا من خلال توجيه العديد من الرسائل التوعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وذلك عبر اللقاءات المباشرة لرفع الوعي للمواطنين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص بالمجتمعات المحلية (مع مراعاه التدابير الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد"19)، أو عن طريق on line، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية وفيديوهات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالشراكة مع الجمعيات المحلية القاعدية الشريكة.