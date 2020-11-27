شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنشئ مطبات صناعية أمام بوابات حدائق الأهرام للحد من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ عدداً من الإجراءات للحد من وقوع حوادث السير بطريق الفيوم الجديد تحديدا أمام بوابات قطاع حدائق الأهرام ( خوفو – احمس – خفرع )، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين .

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم إنشاء عدد 6 مطب صناعى طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام ( خوفو – احمس – خفرع ) بواقع 2 مطب صناعى فى الاتجاهين أمام كل بوابة مع وضع العلامات التحذيرية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات بالمطبات، وذلك لتهدئة السرعات حفاظاً على السلامة العامة، وذلك بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من تركيب كبارى المشاة للمواطنين والمقرر إنشاءها خلال الفترة المقبلة بنفس الموقع.

كما أكد المحافظ، أنه تم تركيب وسيلة ( عيون قط ) مضيئة أمام كل مطب صناعى على حدا وكذا مجموعات عيون قط ( فسفورية ) أمام كل مطب صناعى بمسافة مناسبة لإلزام وإرشاد قائدي السيارات بتخفيف السرعة لتحقيق السلامة المرورية وللحد من الحوادث.

ولفت إلى أنه رفع كفاءة الرؤية العامة للطريق، حيث تم إضاءة أعمدة الإنارة (هاى ماست) بطريق الفيوم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ستقوم بإنشاء إشارة مرورية بطريق الفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام ( خفرع – منقرع ) لتنظيم حركة سير المركبات.

وأكد راشد، أن المحافظة لن تدخر جهداً فى سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم .