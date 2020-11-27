بالفيديو.. شرطة المسطحات تضبط 14 طن مواد بلاستيكية داخل 6 مصانع مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها التفتيشية المكبرة؛ لضبط كافة المخالفات التي تقع في نطاق اختصاصات الإدارة. في مقدمة تلك الاختصاصات القضايا التي تتعلق بحماية البيئة والثروة الزراعية والداجنة والحيوانية. وتمكنت الإدارة من ضبط 6 مصانع بدون ترخيص في محافظة القليوبية بداخلها نحو 14 طن مواد بلاستيكية، 4 أطنان مخلفات وعبوات كرتونية إضافة إلى 1.5 طن مشتقات بترولية. وشملت المضبوطات 16 ألف قطعة أدوات منزلية بلاستيكية و1.5 طن مخلفات معدنية ونحو 2000 قطعة أواني طهي معدنية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.

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