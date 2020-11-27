كيف أحبطت الداخلية ترويج صفقة مخدرات بـ22 مليون جنيه؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية في الاتجار بمخدر الحشيش بإعادة تدويره، ومخدر الآيس وترويجهما على عملائهما بالإسماعيلية. بعد تحديد ساعة الصفر، استهدفت مأموريات المتهمين بنطاق شرطة القنطرة غرب وقسم ثاني الإسماعيلية، وذلك بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام وقطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. وتمكنت القوات من ضبط 2 عناصر إجرامية بحوزتهم 245 كيلو جراما لمخدر الحشيش و2 كيلو جرام لمخدر الآيس إضافة إلى مكبس حديدي بمشتملاته لإعادة تدوير مخدر الحشيش و3 سيارات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 22 مليونا و150 ألف جنيه. لتواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة لتجار المواد المخدرة.

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