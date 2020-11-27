أبرزها فصول الحضانات واشتراطات البناء.. الحكومة تعقد 12 اجتماعًا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال من 21 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، والذي الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية، والجامعات المصرية، بالإضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكد أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديري للملابس، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ووكيل محافظ البنك المركزي، إلى جانب ترأس سيادته اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، مثل الاستعداد لمواجهة الأمطار في الأيام المقبلة، وتوافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من جانب وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى جانب اجتماع لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، إلى جانب محافظي الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين، فضلاً عن اجتماع مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي؛ لبحث عدد من المقترحات لسد الفجوة فى فصول الحضانات، حيث قال إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على زيادة فصول الحضانات؛ لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها، مع إمكانية استغلال بعض أصول الدولة لتوفير هذه الخدمة، هذا إلى جانب الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية مثل جهود مواجهة الأمطار الغزيرة، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة المشروعات الرقمية التي تنفذها الوزارة، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، ونائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث تم الاتفاق على الاستفادة من الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف على المحور لإقامة مشروعات خدمية عليها، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية، وممثل وزارة الدفاع، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومحافظي البحيرة، والإسكندرية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا دراسة تنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات أسوة بما تقرر لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان، وكذلك اجتماع لتقييم موقف الاتفاقيات التجارية الدولية المنضمة إليها مصر في مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.