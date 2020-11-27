التحفظ على 2623 لتر سولار مدعم داخل مستودع متوقف فى برج العرب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مباحث التموين، الجمعة، من ضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية بمستودع سولار متوقف.
وذكرت الإدارة أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من السولار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة.
تأتي الحملة في إطار استمرار الرقابة المشددة على دعم المواد البترولية، ومطاردة المخالفين.
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