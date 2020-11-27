شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» يكرّم الطلاب المتميزين في التربية الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وهشام عبدالستار مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات، الطلاب المتميزين في التربية الفنية لما حققوه خلال العام الماضى من نجاحات كبيرة على مستوى الجمهورية، بجانب تكريم المعلمين والقيادات بالتربية الفنية. وخلال اللقاء قدم وكيل الوزارة، شهادات تكريم للموجهين والمعلمين، الذين شاركوا في مسابقات العام الماضي، والنشاط الصيفى بمراكز تنميه القدرات الفنية والمبدعين في صيف ٢٠٢٠، وتحقيق المركز الخامس على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة على تكريمهم والثناء عليهم وسط سعادة كبيرة، حيق كرم كل من: يوسف سمير شحات الموجه العام، منصور محمد عبدالرضى. موجه ادارة اسنا، حنان محمد احمد، موجه ادارة الزينية أماني عبدالعاطي موجه ادارة ارمنت، امل باخوم. مُعلمة،اسماء احمد ياسين مُعلمة ساميه محمد النوبي. مُعلمة دعاء محمد عبدالوهاب مُعلمة، رضا محمد مُعلم. كما حصلت الطالبةجنى تامر الصف الثانى الاعدادى بمدرسة الاقصر الاعدادية بنات، لتميزها في مسابقة الأشكال الفنية والاعمال المجسمة لتنميه القدرات الفنية وأعمال النحت وتسلمت شهادة من وزارة التربية والتعليم من الدكتورة رباب عبدالمحسن مستشارة التربية الفنية بديوانعام الوزارة.

وفي نهاية التكريم وجه د. محمد السيد وكيل الوزارة تحية شكر وتقدير لتوجيه عام التربية الفنية وتمنى لهم المزيد من التقدم لما قدموه من تميز وجهد خلال الفترة الماضية متمنيا لهم دوام التوفيق .