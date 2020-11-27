«بطريرك الإسكندرية للروم» يؤدى الحج بأقدم كنيسة في كينيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، زيارته الرعوية إلى كينيا والتى بدأها السبت الماضى وتستمر اسبوع، حيث أجرى اليوم الجمعة زيارة تاريخية إلى قلب الوادي الأوسط في كينيا، في منطقة إلدوريت للمرة الأولى في تاريخ كنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية، حيث مقر أبرشية إلدوريت المنشأة حديثًا.

واستقبل البابا رسميًا 50 كاهنًا من الكهنة من الأبرشية، ورؤساء القبائل ومسؤولين المنطقة، وعدد كبير من المؤمنين الأرثوذكس الأفارقة في كاتدرائية القديس نكتاريوس تليت الذكصولوجية وصلاة الخمس خبزات.

وأعرب البابا مخاطبًا الحضور عن امتنانه لأن القديس نكتاريوس قاد خطواته إلى إلدوريت، خاصة أن هذا العام تحتفل الكنيسة بالذكرى المئوية لانتقاله، مشيرا إلى العمل الرائع الذي تم أداؤه طوال هذه السنوات في المنطقة من المتروبوليت مكاريوس مطرانية نيروبي (كينيا)، عمل حقق نتائج ممتازة كان من نتائجه ضرورة تأسيس أبرشية مستقلة، وهي أسقفية إلدوريت في شمال كينيا، حتى يكون لهؤلاء المؤمنين المخلصين الجيدين في المنطقة أسقفهم، وأبوهم الروحي.

وأشار البابا إلى الروح المسيحية الكامنة والموقرة والأصيلة التي تميز قطيع أبرشية إلدوريت، والتي تجعلهم بحق عائلة قائمة بذاتها لبطريركية الإسكندرية في عائلة القديس مرقس الكبيرة، مؤسس كنيسة الإسكندرية الأرثوذكسية وراعيها.

من جهتهم وجه ممثلو المنطقة الشكر إلى البطريرك الذي زارهم في منتصف الوباء واستمع إلى نبضهم الأرثوذكسي ومنحهم امتياز أن يكون لهم أب وبطريرك.

وأنهى البابا زيارته بأداء الحج في أقدم كنيسة بمنطقة سيرين، وبعد الحج، زار المدارس الأرثوذكسية والمركز الروحي العظيم الذي أسسه رئيس أساقفة تيرانا الحالي وجميع ألبانيا أناستاسيوس، خلال فترة عمله كإكسارخ في كينيا.

كما زار البابا محافظي كيسومو وإلدوريت، الذين كانا قد عادا للتو من نيروبي حيث التقيا رئيس كينيا، ونقلوا إلى غبطته تحيات ومحبة الرئيس، وشكر المحافظان بابا وبطريرك الإسكندرية الذي زار مناطقهم، وعلى العمل الرائع والمهم الذي قدمته البطريركية في المنطقة، وأكدوا له أن السلطات المحلية ستكون دائمًا إلى جانب أساقفته، وأبلغوه أنهم يشرعون قريبًا في تقديم أراضي للدولة لبناء مدارس وعيادات.

"بطريرك الإسكندرية للروم" يؤدى الحج بأقدم كنيسة في كينيا ويزور "قلب الوادي الأوسط" لأول مرة (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم" يؤدى الحج بأقدم كنيسة في كينيا ويزور "قلب الوادي الأوسط" لأول مرة (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم" يؤدى الحج بأقدم كنيسة في كينيا ويزور "قلب الوادي الأوسط" لأول مرة (صور)

"بطريرك الإسكندرية للروم" يؤدى الحج بأقدم كنيسة في كينيا ويزور "قلب الوادي الأوسط" لأول مرة (صور)