شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل المهنئين بعد اختيارة أفضل محافظ عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم المهنئين بعد اختيارة افضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي.

كان في مقدمة الحضور الدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ولفيف من رجال الصناعة والاعمال والهيئات والمجلس القومي للمراة ونقابة التجاريين

وفى بداية اللقاء، أعرب اللواء عادل الغضبان عن فخره وسعادته بحصول محافظة بورسعيد على هذا التميز على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن هذا النجاح لا يعتبر نجاح شخصى ولكنه نجاح محافظة بورسعيد بأكملها، وجميعنا نفخر بكون بورسعيد المحافظة الأولى والأجمل على مستوى العالم العربى .

وأوضح المحافظ أن هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل وهو ثمار التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة والعاملين بمحافظة بورسعيد، والتى كانت باكورة المشروعات القومية العملاقة مثل التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، لافتا أن حجم المشروعات والأعمال التي تمت في بورسعيد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى اهلت بورسعيد للحصول على هذه المكانة .

ووجه المحافظ الشكر للكوادر الشبابية الذين كانوا واجهة بورسعيد المشرفة وحملوا على عاتقهم مسؤولية تنفيذ المشروعات القومية التي تتم على أرض بورسعيد لأول مرة، مؤكدا أن رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لبورسعيد اشاد بمستوى العاملين ببورسعيد وتميز الأداء والتعاون واتقان العمل .

وأشار المحافظ إلى أن هذا النجاح يعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز، مؤكدا أننا نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها .وأكد المحافظ أن هذه الجائزة ستجعل من بورسعيد قبلة للسياحة في العالم نظرا لكافة الانجازات وأعمال التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالخير والتنمية لأهلنا في بورسعيد .