شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد علي: ارتفاع نسب الطلاق في مصر له إيجابيات.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة سلوى محمد على، إن نسب الطلاق المرتفعة في مصر يمكن أن تكون مؤشرا على أمر إيجابي.

وأوضحت خلال تقديمها برنامج «3 ستات» مع الإعلاميتين سالي حماد وإيمان يوسف المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن بعض الزوجات كن مجبرات على الاستمرار في حياة تعيسة وفاشلة ولا تستطيع طلب الانفصال للأسباب اقتصادية ومادية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من إيجابية طلب تلك السيدات الانفصال إلا أن «الطلاق يظهر أقبح ما فينا»، مضيفة: «بعد الطلاق تكتر المشاكل والخناقات على مين هياخد البيت والأولاد والنفقة».